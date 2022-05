Прешвечлїва побида

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 27. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене внєдзелю 22. мая на Ярашу, фодбалере Русина победзели екипу Будучносци зоз Параґох з резултатом 5:0 (2:0).

У досц вименєним составу, з оглядом же хибели Неманя Кулич, Филип Тома, Андрей Малацко и Реля Ланчужанин, як и покалїчени Янко Кулич, подмладзени состав адекватно заменєл стаємних першотимцох.

Перши ґол за Русин дава Дарко Сушич, хтори у єдним дуелу на штредку терена виходзи як побиднїк, зоз вжату лабду претриблує ище трох бавячох зоз охрани, и то було 1:0 за Русин.

Млади Александар Тома, аґилни у першим полчасу, скоро зоз корнер линиї трафя Марковича, и то було 2:0.

Предлуженє ище динамичнєйше, та резултат на 3:0 звекшує Саянкович кед му Маркович додава лабду на 16 метерох, преруцуюци ю прейґ даскельо бавячох зоз охрани госцуюцей екипи. Млади Александар Зорич, гоч бавяч охрани у подростку Русина, внєдзелю бавел у нападу, дава ґол, но помоцни судия дзвига заставку, и попри тим же зоз тей акциї нє могло зоз сиґурносцу потвердзиц офсайд. До конца змаганя треба визначиц и акцию Саянкович – Сушич и то було 4:0 за Русин.

Дарко Сушич у акциї при самим концу идеално находзи Марковича и то було 5:0 за Русин.

За Русин бавели – Деян Кронич, Деян Чернок, Деян Павлович, Владан Вуйович, Боян Голик, Филип Вуйович (Марио Иличич), Александар Тома (Лука Иличич), Боян Бранкович (Александар Зорич), Дарко Сушич, Матей Саянкович, Оґнєн Маркович.

На нєдзелю, 29. мая, у 28. колу Русин госцує у Ґложану дзе одбави змаганє процив Будучносци.

