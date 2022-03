Прешол термин и за подношенє кандидатурох за предсидателя Сербиї

БЕОҐРАД – Вчера на полноци закончен и термин за придаванє кандидатурох за вибор предсидателя Сербиї на вибернакох котри тиж маю буц отримани 3. априла.

По правилнїку Републичней виберанковей комисиї (РВК) жреб за утвердзованє рядошлїда кандидатох окончи ше найпознєйше по 18. марец, цо и термин за обявйованє лїстини кандидатох у Службеним глашнїку.

Свойо кандидатури поднєсли шесцеро особи котрих предложели коалициї, лєбо странки. То др Милош Йованович на предкладанє Коалициї за кральовину Сербию – ДСС, потим Милица Дюрдьєвич Стаменковски спред Сербскей странки Завитнїки, Александра Вучич на предкладанє коалициї Вєдно можеме шицко, Сербска напредна странка (СНС), Социялистична партия Сербиї (СПС) – Ивица Дачич, Союз войводянских Мадярох Иштван Пастор – Vajdasági magyar szövetség Pásztor István. Коалиция „Мушиме” кандидовала Биляну Стойкович, коалиция Сербски рух Двери – ПОКС – Патриотски блок за обнавянє кральовини Сербиї предложела Бошка Обрадовича, а коалиция „Зєдинєна Сербия”(Странка шлєбоди и правди, Народна странка, Демократска странка, ДЗВМ-ВМДК, Странка Македонцох Сербиї, Рух шлєбодних гражданох, Здружени синдикати Сербиї „Злога”, Рух за преобраценє, Рух шлєбодна Сербия, Влашка странка) Здравка Поноша.

