Прешол термин, приявени 16 лїстини за парламентарни виберанки

БЕОҐРАД – До Републичней виберанковей комисиї (РВК), до вчера до полноци, могло придац лїстину за вибор посланїкох до нового зволаня Народней скупштини на позарядових парламентарних виберанкох котри буду отримани 3. априла.

Свойо лїстини придали вкупно 16 лїстини котри на виберацким списку буду так пошоровани꞉

„Александар Вучич – Вєдно можеме шицко”.

„Ивица Дачич – премиєр Сербиї” „Vajdasági magyar szövetség–Pásztor István – Союз войводянских Мадярох Иштван Пастор”

„Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка”

„Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї” (Странка шлєбоди и правди, Народна странка, Демократска странка, ДЗВМ-ВМДК, Странка Македонцох Сербиї, Рух шлєбодних гражданох, Здружени синдикати Сербиї „Злога”, Рух за преобраценє, Рух шлєбодна Сербия, Влашка странка) „Др Милош Йованович – Надїя за Сербию” – Сербска коалиция Надїя- Национално демократска алтернатива – Демократска странка Сербиї (ДСС) – За кральовину Сербию (Монархисти) – Воїслав Михайлович „Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Завитнїки” „Муфтиїн аманет – Странка правди и помиреня” (СПП) Усаме Зукорлич „Мушиме” – Акция – Еколоґийне повстанє – Чута – Нє давме Беоґрад – Небойша Зеленович „Суверенисти” – Саша Радулович (Досц було), Милан Стаматович (Здрава Сербия), др Йована Стойкович (Жиєм за Сербию) „Бошко Обрадович – Сербски рух Двери – ПОКС – Милош Парандилович – Патриотски блок за обнавянє Кральовини Сербиї” „Вєдно за Войводину” – Войводянє (Демократски союз Горватох у Войводини, Вєдно за Войводину) СДА Санджака – др Сулейман Уґлянин Борис Тадич – Айде людзе – Социялдемократска странка – Нова странка – 1 од 5 милионох – Толеранция Сербиї – „Зєдинєни рух желєних Сербиї” – Бошняцка гражданска странка – Странка Чарногорцох „Алтернатива за пременки – Албанска демократска алтернатива” „Аlternativa për ndryshim – Аlternativa demokratike shqiptare” „Коалиция Албанцох долїни” “Кoalicioni i shqiptarëve të luginës”

Термин за утвердзованє збирней виберанковей лїстини и єй обявйованє у Службеним глашнїку то 18. марец, а теди би РВК требала заключиц и виберацки список и конєчне число виберачох.

