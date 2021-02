КУЛА – Штаб за позарядово ситуациї општини Кула на позарядовей схадзки хтора вчера отримана, принєсол одлуку зоз хтору ше забранює отримованє змаганьох за школярох основних и штреднїх школох на општинским уровню.

Штаб таку одлуку послал директором основних и штреднїх школох у општини, а после анализованя епидемиолоґийней ситуациї за хтору констатовене же ше остатнїх дньох погоршала.

Забрана ше нє одноши лєм на змаганя хтори ше отримую онлайн.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)