Пре птичу ґрипу осторожно зоз живину

КУЛА – Як Рутенпрес уж писал, на териториї општини Кула потвердзена птича ґрипа, односно Авиярна инфлуенца котру спричинює вирус H5N8 при двох загинутих лебедох, 6. и 12. марца. У складзе з тим, Управа за ветерину видала Ришенє зоз котрим ше розказує поступанє и справованє у таких ситуацийох.

Перши загинути лебед пренайдзени на беґелю Дунай-Тиса-Дунай у Кули, а други на Вельким бачким беґелю медзи Сивцом и Малим Стапаром. По Ришеню Управи за ветерину опасне обераце подручє ше пресцера на териториї од найменєй 3 километри у полупречнїку, а загрожене подручє найменєй 10 километри у полупречнїку.

Вирус Авиярней инфлуенци ше нє преноши зоз животинї на чловека, алє є барз опасни кед ше зоз дзивих птицох пренєше на домашню живину.

Же би ше то зопарло, у складзе зоз Ришеньом, домашню живину обовязно заверац на ґаздовствох, потребне поряднє знїщовац глодарох, поставиц дезобариєру на уходзе ґу живини и осторожно поступац зоз гнойом.

У оберацим и загроженим подручю забранєне тарґовиц зоз живину и вайцами, отримовац вистави птицох, вируцовац загинути птици, односно живини, вируцовац гной и сламу спод живини звонка ґаздовства.

У случаю же людзе обача векше число загинутей живини, нєобходно приявиц до ветеринарскей служби, або ветеринарскей инспекциї.

