Пре спорт гет до швета

Мено професийного рукометаша Дамира Ороса, вироятнє познате старшим любительом того спорту, як бавяча у Червинки, Зомборе, Баймоку, та на далєких Фарских островох, дзе Дамир и нєшка жиє. Як верх його професийней рукометней кариєри то вецей припознаня як ґолґетера, або найлєпшого нападача,або бавяча сезони, по тренерски успихи и освоєни державни купи и з хлопску и женску екипу.

А кед младши опитаю же хто Дамир Орос, повеме ше же є народзени у Кули 1973. од мацери Кулянки и оца Руснака, Миклошевчаня. Вчасне дзецинство Дамир зоз шестру и родичами препровадзел праве у спомнутим валалє дзе закончел основну школу и научел добре читац и писац по руски при учительови Дюрови Лїкарови. Там бул активни и у фолкролней и у ґлумецкей секциї зоз хторима нащивйовал велї руски места. И нєшка зме ше нєсподзивали, у розгварки за Руске слово, його чистей рускей бешеди и конверзациї по нашей кирилки. Гоч, як гвари Дамян, тераз, нє часто ма нагоду бешедовац по руски.

СТАНДАРДНИ БАВЯЧ ЧЕРВИНКИ И ЗОМБОРА

Животна драга Оросових ше предлужела у Борове дзе були и Дамирово рукометни початки кед мал 16. роки. Правда же почал перше бежац за лабду як фодбалер, та велї и обчековали же пойдзе по оцовей драги хтори бул найлєпши фодбалер у Миклошевцох. Но, як гварел Дамиров учитель Лїкар, лабда ше му баржей лїпела за руки як за ноги. Тренирац почал у Клубу у Борове, а вец прешол до Кули до бачика 1990. року и там ше придружел ґу Гайдуку. Його окремни талант замерковал тренер екипи Червинки, хтора вше була у найвисшим ранґу, та Дамир там преходзи и бави штири роки як професионалєц.

– Приключел сом ше ґу юниорскей екипи и з нїма такой пошол на державне юниорскей першенство, и то було и остатнє у бувшей Югославиї. Червинска рукометна школа була теди медзи найлєпшима у велькей держави, та и я там барз вельо научел. Бул єден период кед сом мал по три тренинґи дньово, индивидуално, за цо сом барз подзековни Светозарови Йововичови на труду и сцерпеню зо мну, а источашнє и з юниорами, та и зоз першу поставу – здогадує ше Дамир.

Дамир напредовал у знаню и резултатох у червинскей екипи, алє на шоре мушело буц и войско и, гоч го у медзичаше мали дзеку превжац до екипи Вербасу, Червинчанє го нє пущели та там остал бавиц ище штири роки. Шлїдуюци клуб дзе до вираженя пришол Дамиров талант бул РК „Зомбор” хтори теди нє бул у найлєпшим виданю и у финансийних чежкосцох. Но, Клуб ше помали дзвигнул на ноги, врацели ше добри бавяче и циль бул висши пласман и найсц спонзора. Там ше и Дамир швидко прилагодзел и гоч уж на концу сезони пре калїченє мушел два мешаци мац павзу, нєодлуга здогонєл свою форму, з часом постал лидер екипи, и найлєпши стрилєц лиґи у першей часци сезони.

– Гоч зме закончели на першим месце Другей лиґи, прешвечлїво зоз седем бодами вецей од другопласованей екипи, мушели зме єй препущиц преход до висшого ранґу. Гоч зме мали резултат, хибела нам потримовка спонзора и городу, та ше прето и екипа розпадла – приповеда Дамир. Прето сам преходзи бавиц до Ридїци дзе остава кратко, же би у сезони 1997/98. подписал догварку за Раднички-Фиделинку зоз Баймоку.

– Клуб мал вельки плани зоз Другей прейсц до Суперлиґи цо ше нам и удало, я ше мушел досц прилагодзовац, и дошол сом до свойого квалитету, алє у суперлиґи зме нє могли напредовац пре вельки прицисок. Прето сом ришел поглєдац дацо инше. И так ше указала нагода на Фарских островох, гоч сом мал и други комбинациї, и до Портуґалиї, Босни, Греческей, Турскей, превладала перша опция, бо там уж бавели даєдни мойо клубски товарише. Думал сом пойсц бавиц там на даскельо роки, бо ми уж було 29, алє сом, ниа, остал по нєшка – констатує наш собешеднїк.

ПОПУЛАРНОСЦ И ПРИПОЗНАНЄ

У новим штредку требало часу прилагодзиц ше на шицко – и нови штредок, и язик, и аматерски анґажман, бо ше, попри тренираня, мушело и поряднє робиц. Но, Дамиров талант, велька дзека, упартосц и любов ґу рукометному спорту и його квалитет записали його мено за шицки часи и у тим далєким швеце. Зазначел красни резултати хтори окоруновали законченє його рукометней кариєри як бавяча, єден час источашнє бавяча-тренера, та вец и тренера и женскей и хлопскей екипи.

– Ту на Фарских сом найвекши успих посцигнул же од седем сезонох як сом бавел, у штирох сом бул преглашени за найлєпшого бавяча и ґолґетера. Успихи тримам и кед зме бавели єдно финале у Купу Фарских, а я як тренер и бавяч источашнє, и вошли зме до супер лиґи. Тиж и зоз женску екипу зме вошли до финалу Купа, а з єдну другу екипу дзе сом бул помоцни тренер зме освоєли Куп – поздогадовал ше Дамир и найвекших успихох у жеми дзе бул наисце популарни при публики, припознати од фаховцох хтори призначую його вельке доприношенє рукометному спорту и як бавяча, тренера, совитнїка, познавателя, хтори и нєшка при клубу кед треба даяка потримовка.

Дамир зоз фамелию на Фарских островох нашол и свою животну еґзистенцию, дзе нєшка жиє на найюжнєйшим острове и провадзи фамелийни живот. У другим малженстве зоз Фаранку маю єдно вельке и єдно мале дзивче, а з нїма однєдавна жиє и Дамирова дзивка зоз першого малженства. Задовольни є зоз своїм животом, гоч далєко од родимого краю, бо дом там дзе фамелия. Тадзи приходзел кажде лєто нащивиц мацер у Борове, а дакеди и нину и приятельох у Керестуре, родзину у Кули. Як гвари, Миклошевци у Горватскей останю му занавше у шерцу, а з Руснацами ма вязи и прейґ дружтвених мрежох.

ПРОСЕКОВО 11 ҐОЛИ

Дамир Орос бавел на позициї лївого бека, бул одлични у бицу, а зоз „зомборского” периоду останє думанє фаховцох: „Дамир високи бавяч одбрани руйнуюцого, моцного, бица зоз дистанци. Пририхтани же би зоз рижну комбинаторику на вонкашнєй линиї виполньовал тренерово задатки.

Фаховци уж у нїм видза будуцого репрезентативца.ˮ Просеково, по змаганю Дамир давал од 8 по 11 ґоли. Гоч пре обставини нє дошол по статус репрезентативца, його доприношенє у рукомету вельке и останє запаметане.

ДЗЕ ФАРСКИ ОСТРОВА

Фарски острова ше находза медзи Норвежским морйом и Атланским океаном. То ґрупа 18 островох, а 17 населєни. Шейсто роки були данска колония, а од 1948. Провинция Кральовини Данскей. Главни город Торсхавн. Старобивателє Феронци скандинавского лєбо келтского походзеня. Жительох єст коло 50 000, а найвекша часц заняти у рибарстве.

