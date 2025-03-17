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Пре траґедию у Кочанох на вовторок 18. марца будзе Дзень жаслосци у Сербиї

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 13 Опатрене

БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї на нєшкайшей схадзки, на предклад предсидателя Републики Александра Вучича преглашела вовторок, 18. марец як Дзень жалосци у Републики Сербиї пре траґедию у Републики Сиверней Македониї.

Внєдзелю, коло три годзин рано, у траґедиї у Кочанох у Републики Сиверней Македониї у дискотеки, хтора ше запалєла, настрадало вельке число гражданох у огню, прецо одлучене же 18. марец будзе Дзень жалосци у Репиблики Сербиї.

Министер нукашнїх дїлох Сиверней Македониї Панче Тошковски сообщел же 51 особа настрадала, а вецей як 100 особи покалїчени у огню хтори вибухнул внєдзелю рано, у дискотеки у Кочанох. По перших информацийох огєнь виволани од пиротехнїчних средствох хтори ше хасновало на концерту.

Медиї у Сиверней Македониї преноша же директорка шпиталю у Кочанох Кристина Серафимова сообщела же настрадали млади особи хторим було од 14 до 24 роки, и же у дискотеки були особи зоз Скопя, Штипа, Прибиштипа и Кочанох.

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