Привитани и коцурски першокласнїки

КОЦУР – Школяре Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 1. септембра, пошедали до школских лавкох, по законченю лєтного одпочивку.

Истого дня, з програму у Велькей сали Дома култури привитани и першокласнїки коцурскей школи. За тоту нагоду їх товарише пририхтали кратку програму, и з танцом, писню и рецитациями малим школяром прикрашели перши дзень у школи. Директорка Школи Сенка Мученски шицких першокласнїкох привитала и пожадала им вельо успиху, и лєм добри оцени през цали школски рок.

После першого преволованя як школярох, вєдно зоз своїма родичами и учительками поуходзели до своїх учальньох. Школярох першей класи руского оддзелєня шлїдуюци штири роки будзе водзиц учителька Лидия Будински. Други два оддзелєня котри провадза наставу на сербским язику буду водзиц учительки Миряна Бокан и Мария Полдруги.

