Привитани нови парох у нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей парохиї Святого Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 31. октобра, на швето св. Луки, пензионовани професор о. др Яков Кулич зоз Коцура официйно превжал длужносц служеня у нововербаскей парохиї.

По словох потерашнього пароха о. Иґора Вовка, мило му же го праве священїк як о. др Яков Кулич заменєл у служби, котри єдини з нашей териториї котри 46 роки робел на факултету у Риме.

Того дня у нововербаскей парохиї пошвецени и два нови икони – икона св. Луки котру даровала фамелия Цап, и икона св. ева. Матея котру финансовала Славица Славкович. Обидва фамелиї, як гварел о. Иґор Вовк, познати у тей парохиї як добродїї и прави християнє.

Парох о. Иґор Вовк новопоставени парох у церкви Вознесения Господнього у Сримскей Митровици, як и у парохиї Кирила и Методия у Беоґраду.

На концу, як визначел о. Вовк, нови парох о. др Кулич у новербаскей парохиї дочекани з радосцу и любову з боку шицких вирних, а гоч вон вецей нє будзе присутни у тей парохиї, зєдинєни зоз шицкима у молитвох будзе вше.

