Пригодна програма з нагоди школскей слави Святого Саву

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк вчера отримана шветочносц з нагоди школскей слави Святого Саву, першого сербского просвитителя, архиепископа и святителя.

Шветочносц отримана у школским голу, алє пре актуални епидемийни мири присуствовали лєм представителє шицких оддзелєньох и часц колективу, як и парох керестурски о. Владислав Варґа.

Традицийно, програма почала зоз школску гимну, потим присутних привитала помоцнїца директора Лїляна Фина, а школяре ґимназиї и штреднєй школи читали поезию и прозу пошвецену Святому Савови, як и найважнєйши виривки зоз його биоґрафиї.

Пред конєц програми сцигли и представителє Сербскей православней церкви парохиї св. Марка зоз Кули, паноцец и троме помоцнїки котри ше помодлєли и благословели школу, школярох, шицких занятих, а потим символично пошвецели славски хлєб.

