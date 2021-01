ШИД – Општина Шид и Комесарият за вибеженцох и миґрациї Републики Сербиї, обезпечели 3,4 милиони динари помоци як пакети будовательного материялу за 17 фамелийох вибеженцох.

Вредносц поєдинєчного пакету виноши 200.000 динари, а контракти вибеженцом придали Зоран Семенович, предсидатель Општини и його помоцнїк за социялну политику Небойша Илич.

