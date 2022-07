ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович, у присустве представнїкох Поверенїцтва за вибеженцох и миґрациї, придал пейц контракти о купованю хижох на валалє за фамелиї вибеженцох, як и єден контракт за ришованє биваня єдней фамелиї хтора интерно розселєна.

Средства за купованє хижох и пакети будовательного материялу обезпечела локална самоуправа з помоцу Комесарията за вибеженцох и миґрациї Републики Сербиї.

