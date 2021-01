ШИД – З нагоди означованя Школскей слави Святого Сави, стреду у сали Културно-образовного центру, з почитованьом епидемиолоґийних мирох, отримана Шветочна академия.

Привитне слово о св. Сави мал Срдян Малешевич, директор Културно-образовного центру, як и Зоран Семенович, предсидатель Општини Шид.

Семенович потим придал Святосавски повелї найлєпшим школяром и просвитним роботнїком, а достали ю 12 школяре и штверо просвитни роботнїки.

