ШИД – У сали Културно-образовного центра вчера отримана шветочносц на хторей предсидатель Општини Зоран Семенович придал подзекованя и пригодни дарунки учительом, наставнїком и професором з нагоди виплацованя ювилейних наградох.

Медзи наградзенима були и о. Михайло Режак як длугорочни вироучитель и професор Зденко Лазор.

