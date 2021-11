Приказани „Филм о Дньовкиˮ у рамикох „Костельниковей єшенїˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Културней манифестациї Костельникова єшень, пияток у Младежским доме члени Здруженя гражданох Пакт Рутенорум орґанизовали проєкцию филма под назву Филм о Дньовки, хтори премиєрно емитовани прешлого року прейґ интернету, тиж у рамикох тей манифестациї.

На самим початку присутних привитала редакторка часопису МАК, Мая Зазуляк Гарди, хтора з тей нагоди младим приблїжела прешлорочне виданє зборнїку литературних и визуалних творох Дньовка – два декади 1998 – 2017, а потим емитовани филм.

Продуценти филма часопис МАК и Пакт Рутенорум, монтажу слики и дизайн звука поробел Йован Живкович, а реализовани є з финансийну потримовку Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

После Филму о Дньовки, хтори и далєй мож одпатриц на МАК-овим Ют’юб каналу, присутни мали нагоду послухац и уметнїцко-документарну радио репортажу на руским язику, под назву Протестни хор авторки Александри Бучко, хтора на тогорочним фестивалу репортажи и медийох Интерфер у Беоґрадзе освоєла 2. место.

Друженє предлужене у Младежским доме.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)