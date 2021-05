ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора отримана вчера, одборнїки принєсли одлуку о виробку Плану розвою општини Шид од 2022–2028. рок.

СО тиж вигласала и одлуки о вивершених и планованих активносоцох у ЯП Завод за урбанизем, ЯКП Явне ошвиценє, услуги и отримованє, як и ЯКП Водовод и Стандард.

Єдна зоз значних одлукох була и Одлука о снованю Шлєбодней зони Шид, як и о даваню под аренду польопривредней жеми у явней власносци.

