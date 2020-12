Прилапени буджет Општини Кула за 2021. рок

КУЛА – Шеснаста схадзка Скупштини општини Кула отримана вчера, 29. децембра, а главна точка Дньового шору бул предклад Одлуки о буджету Општини Кула за 2021. рок.

З тей нагоди, началнїк буджету Зоран Виґнєвич визначел же вкупни плановани средства у Одлуки о буджету општини Кула за 2021. рок, зоз шицких жридлох финансованя, виноша милиярду и 439 милиони 117 тисячи динари, од чого приходи зоз буджету милиярду 345 милиони и 246 тисячи, трансфери зоз других ступньох власци 56 милиони 543 тисячи динари, пренєшени средства зоз скорейших рокох виноша 37 милиони 328 тисячи динари, а о буджету подробнєйше бешедовал и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Пред одборнїками було и прилапйованє Одлуки о приношеню Плану ґенералней реґулациї населєня Липар и виробку Плану подробней реґулациї кружного крижаня на двох державних драгох у Кули, а хтори предвидзує виробок кружного цеку на крижаню на драги спрам Руского Керестура и Савиного Села.

Одборнїки потим принєсли одлуки о – прилапйованю Концесийного акту за зверйованє окончованя дїялносци пригородского превоженя путнїкох на териториї општини Кула, вименки Одлуки о надополнєньох за хаснованє явних поверхносцох по хторей предвидзене олєгчанє за погосцительох и зменшанє такси у шлїдуюцим року за 80 одсто.

Локални парламент принєсол и Кадровски план Општинскей управи Кула, як и Ришеня о даваню согласносци на – одлуки о вименкох и дополнєньох Статута Народней библиотеки у Кули, програми дїлованя за 2021. рок Явних комуналних подприємствох зоз Кули, Червинки, Сивцу и Керестура, як и вименки и дополнєня Програмох дїлованя ЯКП Комуналац Кула за 2020. рок и програм роботи установох чий снователь општина Кула за 2021. – Спортски центер Червинка, Туристична орґанизация општини Кула, Народна библиотека у Кули и Центер за социялну роботу општини Кула.

На концу, одборнїки прилапели звити о роботи установох чий снователь општина Кула за 2019. рок.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)