ШИД – На вчера отриманей, 20. по шоре схадки Скупштини Општини Шид, була лєм єдна точка дньового шора, а то Предлог Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини за 2022. рок хтору одборнїки и прилапели.

Одлуку було нєобходно принєсц пре прерозподзельованє буджетних средствох у виносу од 30 милиони динари хтори локална самоуправа опредзелєла за вибудов драги Кузмин–Ердевик–Визич–Нештин, а хтору финансує и АП Войводина.

