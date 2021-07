Прилапени други ребаланс буджету Општини Кула за 2021. рок

КУЛА – Скупштина Општини Кула вчера на своєй 19. порядней схадзки прилапела Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету Општини за 2021. рок. Одлука принєшена з векшину 26 гласох за, єдним гласом процив, двойо одборнїки нє гласали и єден бул стримани. Пред тим тиж з векшину гласох нє прилапени амандмани на тоту одлуку котру поднєсол одборнїк ҐГ Критична маса Раде Обрадович.

З Одлуку о ребалансу вкупно плановани приходи и приманя виноша 1.699.141.000 динари, а тельо плановани и розходи. По Одлуки о вименкох и дополнєньох буджету пренєшена сума виноши 70.254.000 динари, а причини за приношенє Одлуки потолковал руководитель Оддзелєня за финансиї и привреду Зоран Виґнєнович.

Основна причина, як стої у звиту зоз схадзки на сайту СО, то розподзельованє остатку месного самодоприносу МЗ Липар, як и усоглашованє индиректних хасновательох як и потребох директних хасновательох буджету, дзе додати одредзени ставки на боку розходох. Виґнєвич, медзи иншим, визначел покрице трошкох за финансованє МНРО Белава птица у суми милион динари, тиж така сума опредзелєна за конкурс за дарунки школяром першей класи у форми школского прибору, а иста сума и за конкурс за звонкатїлесне оплодзованє итд.

Визначене же барз важна причина ребалансу то и витворени суфицит на концу 2020. року, а виноши 31.621.000 динари хтори представя нєрозпоредзени звишок пренєшених средствох. Тот звишох наменских средствох розпоредзени з найвекшей часци на одплацованє главнїци задлуженя Општини у суми 21.500.000 динари и одплату камату у суми 5.750.000 динари.

И предсидатель Општини Кула Дамян Милянич визначел же ребаланс витворени дзекуюци звекшаню приходох, а часц з нїх унапрямена и на социялу и помоц найзагроженшим, а визначел и други капитални укладаня. Визначене и же з Одлуку о финансийней потримовки фамелийом з дзецми уводзи ше нове право – безплатни школски прибор за першокласнїкох.

После прилапйованю ребаланса одборнїки прилапели ище други наявени одлуки, звити и плани роботи явних установох.

