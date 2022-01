РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей схадзки Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка Руснак, котра отримана всоботу, єдногласно прилапени предклад програми XVII Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох котри будзе отримани 2023. року у Новим Садзе, а потим посцигнута и начална догварка о плану активносцох на обезпечованю средствох за орґанизацию.

Попри тим, члени УО Рускей матки тиж прилапели и шицки други точки дньового шору, Рочна скупштина будзе отримана остатнєй соботи у фебруару, або першей марцовскей. Термин ше будзе ускладовац зоз отримованьом зашеданя Шветовей ради Конґресу РРЛ у Румуниї, а будзе ше патриц же би тоти два збуваня нє були истого дня.

Пре отримованє рочней скупштини РМ, котра того року ма буц виберанкова, утвердзене же и шицки месни одбори тей орґанизациї маю период од 15. януара по 15. фебруар же би отримали месни скупштини, тиж виберанково.

На схадзки винєшени и информациї о финалних крочайох друкованя прекладу кнїжки Мала история Русинох проф. Ивана Попа котра нєодлуга ма висц зоз друку у тиражу од 1.000 прикладнїки, як и о трошкох друкованя и технїчного пририхтованя 33. числа глашнїка Руснак.

