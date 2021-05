ШИД – На 31. схадзки Општинскей ради (ОР), хтора отримана вчера, розпатрени звити о планованих и витворених активносцох явних подприємствох хторим снователь локална самоуправа.

ОР тиж утвердзела Предлог одлуки о початку виробку Плану розвою општини Шид од 2022. по 2028. рок, як и предлог Одлуки о даваню под аренду польопривредну жем хтора у власносци Општини.

О тих значних точкох ше вияшня и одборнїки Скупштини општини Шид хтори даю конєчне слово о спомнутих темох.

