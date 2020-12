Прилапени предлог ребаланса буджета за 2020. рок

ШИД – Вчера отримана схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей утвердзени предлог Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2020. рок з хтору приходи утвердзени на 1.529.160.000 динари место планованих 1.737.000.000 динари.

ОР прилапела и Предлог одлуки о одредзованю зонох и найушоренших зонох з хтору предвидзени штири, место потерашнїх трох зонох, спрам хторих ше утвердзує порция на маєток гражданох.

Тиж прилапени и програми дїлованя явних подприємствох за 2021. рок и принєшена одлука о розподзельованю средствох по конкурсу орґанизацийом з обласци спорта.

