Прилапени референдум о уводзеню самодоприноса

НОВЕ ОРАХОВО – Внєдзелю, 20. фебруара, у Новим Орахове прилапени референдум на хторим ше гражданє хтори маю право гласа вияшнєли о уводзеню локалного самодоприноса на подручю Месней заєднїци Нове Орахово.

На гласацким списку були уписани 2.038 гласаче. Од того 1.499 зоз пребивалїщом на подручю Месней заєднїци Нове Орахово и 539 особи хтори витворюю приход од маєтку хтори ше находзи на подручю Месней заєднїци Нове Орахово.

На гласанє вишли 442 гласаче, од того 301 гласал ЗА, 137 були процив, а 4 лїстки були нєважаци. З оглядом на резултати гласаня, самодопринос прилапени за наиходзаци 10 роки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)