Принєшена икона Водицовей Мариї до коцурскей церкви

КОЦУР – До грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 19. децембра, на швето Святого Миколая, пред Вельку Службу Божу принєшена икона Водицовей Мариї.

Шестра Михаїла Воротняк з тей нагоди здогадла шицких парохиянох же Водицова икона, копия меншого формату, намальована з нагоди 160 рокох икони Водицовей Мариї. З молитвову програму з парохиї Святого оца Миколая у Руском Керестуре у октобру однєшена до парохиї Покрова пресвятей Богородици у Старим Вербаше, дзе ю владика кир Георгий и пошвецел. После два тижнї предлужела свою драгу обиходзеня парохийох нашей Епархиї, гварела шестра Михаїла, а потераз була у Суботици, Бачинцох, Индїї.

Того дня, у пополадньових годзинох, икона Мариї Водицовей була однєшена и до грекокатолїцки парохиї у Новим Орахове и Бачкей Тополї, алє за вечаршу Службу є врацена до коцурскей церкви.

Шестра Михаїла Воротняк поволала шицких вирних же би шлїдуюци два тижнї приходзели ґу икони Мариї Водицовей, клєкали опрез нєй и благали од Мацери Божу помоц и защиту за себе, за свою фамелию и за шицких котрих ноша у своїм шерцу.

По словох пароха о. Владислава Раца, шицки богослуженя наиходзаци двя тижнї, покля ше Водицова икона находзи у церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре, буду ше отримовац у церкви.

