ҐОСПОДЇНЦИ – У церкви св. Арханглела Михаїла, на Вилїю принєшена икона Водицовей Мариї и служене всеночне. Служел о. Михаил Холошняй, як и ютредзень, на Перши дзень Крачуна, Службу Божу на 12 годзин, а дзияковал о. Борис Холошняй.

Як гварел Владимир Салонски, на Други дзень Крачуна тиж була Служба, а икона Водицовей Мариї однєшена до Дюрдьова. На богослуженьох було красне число домашнїх вирних, як и госцох.

Ходзело ше и по шпиваню, як и каждого року. Традицийно, православни вирни палєли бадняк, а нашо Ґосподїнчанє отворели виставу 17. Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, односно 20. Колонию дзецинских роботох.

