Принєшена одлука о замени, лєбо купованю нового дїловного простору

НОВИ САД – На 84. порядней схадзки Управного одбору НВУ „Руске слово”, котра отримана 1. марца у просторийох Установи, прилапени звит о роботи Установи за 2021. рок, Финансийни звит, як и звити о роботи шицких редакцийох, а принєшена и одлука о замени, лєбо купованю нового дїловного простору.

По податкох зоз Финансийного звиту, НВУ „Руске слово” у 2021. року розполагала зоз вкупно 46.337.000 динари, а вкупни розходи виношели 45.586.000 динари. Функционованє Установи, и попри нєвигодней епидемийней ситуациї и преселєня, остало консолидоване и витворени позитивни салдо. Пред прилапйованьом Финансийного звиту, члени розпатрели звит Надпатраюцого одбору, котри дїлованє Установи оценєл як позитивне и предложел УО же би го прилапел.

На схадзки анализована робота шицких редакцийох – новинох „Руске слово”, часописа за дзеци „Заградка”, часописа за младих МАК, часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, редакциї Видавательней дїялносц и звит о роботи сайту Установи з Новинску аґенцию „Рутенпрес” и шицки єдногласно прилапени. Свойо становиска о роботи редакцийох придали и члени совитох тих виданьох.

На схадзки прилапена єдна з найважнєйших одлукох у остатнїм периодзе, а то одлука о замени, лєбо купованю нового простору Дописовательства у Руским Керестуре котре котре уж длугши час дїлує у нєфункционалним просторе. На основу тей одлуки буду ше преберац шлїдуюци крочаї у ришованю того проблему.

