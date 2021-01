Принєшени значни одлуки з компетентносци Скупштини

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки вигласали Статути установох култури як и програми и финансийни плани, а програма о роботи и финансийни план за Музей наївней уметносци „Илиянум“ нє вигласани, алє врацени на дорабянє.

Програми роботи и финансийни плани прилапени и за Центер за социялну роботу, Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“, потим Туристичней орґанизациї, як и Предшколскей установи „Єлица Сатнивукович Шиля“.

СО вигласала и програми роботи и финансийни плани шицких 19 месних заєднїцох у општини, як и директних хасновательох явних срествох и то Скупштини општини, предсидателя Општини, Општинскей ради, Општинского правобранителя и Општинскей управи.

Одборнїки констатовали задзекованє Далибора Старовласа на функцию члена Општинскей ради, а з тайним гласаньом за нового члена ОР на стаємней роботи вибрани Бранислав Сарич зоз Батровцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)