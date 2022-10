Припознанє за животне дїло

Польопривредна фахова служба Зомбор, у хторей є директор од 1992. року, у його мандату була ношитель и партнер вецей медзинародних проєктох и преглашена є за найлєпшу у Сербиї.

Дипломовани инженєр польопривреди Владимир Сабадош зоз Зомбора, пияток, 21. октобра, з нагоди Дня ошлєбодзеня Зомбора, достал Октоберску награду Города Зомбора, хтору ше додзелює за тирваце животне дїло. Тоту традицийну награду му на Святочней академиї, з нагоди преслави 78. рочнїци ошлєбодзеня Зомбора у Другей шветовей войни, у Велькей сали будинка Жупаниї уручела заменїца городоначалнїка Љиљана Тица.

БОГАТА РОБОТНА БИОҐРАФИЯ

Владимир Сабадош народзени 5. авґуста 1959. року у Руским Керестуре. Oсновну школу учел у Руским Керестуре и Зомборе, у хторим жиє од 1971. року. Штредню польопривредну школу закончел у Зомборе, на Польопривредним факултету у Новим Садзе дипломовал перши у своєй ґенерациї 1982. року. Такой по законченю факултета почал робиц у ПП „Кляїчево”, дзе робел по 1988. рок, кед прешол робиц до ДП „Аґроинститут”, у хторим є штири роки познєйше, 1992. року, вибрани за директора и успишно водзи тоту институцию полни 30 роки. З часом „Аґроинститут” трансформовани до Польопривредней фаховей служби Зомбор, хтора преглашена за найлєпшу польопривредну фахову службу у Сербиї.

У своїм роботним вику Владимир Сабадош пошвецено роби на унапредзеню польопривредней продукциї, уводзеню нових сортох и рошлїнових файтох на териториї Зомбора и Заходнобачкого округу.

Як директор ПФС Зомбор робел на реализованю вецей проєктох ЕУ и УСАИД, од хторих найзначнєйши: отверанє Едукативного центра за польопривреднїкох 2014. року и проєкт „Моцнєнє капацитетох фитосанитарного сектора у обласци припознаваня рошлїнских сортох уключуюци и овласцени организациї” зоз 2022. року.

ЧЛЕН Є НАЦИОНАЛНОГО ТИМУ ЗА ПРЕПОРОД ВАЛАЛОХ

Сабадош член Националного тиму за препород валалох Сербиї и зоз своїм тимом сотруднїкох пририхтал капиталну Моноґрафию „Жем, польопривреда и рурални розвой города Зомбора”.

Як предликвидацийни управнїк дал значне доприношенє консолидованю польопривредних подприємствох „Клас” (Светозар Милетич) и „Аґродунав” (Каравуково), хтори нєшка успишни и пласую свойо продукти у жеми и иножемстве.

У младосци ше аматерски занїмал з фотоґрафию и филмом, як член Фото-кино клуба „Рада Крстич” у Зомборе и у тей обласци освоєл вецей припознаня.

За його дїловни успихи, як гвари, вше му найважнєйша потримовка супруги Светлани и сина Саши.

Зоз свою роботу и анґажованьом Владимир Сабадош дал нєвимерлїве доприношенє розвою польопривреди Зомбора, гвари ше у обгрунтованю Октоберскей награди.

