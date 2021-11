Природне з природним ришиц

Ивона Будински з Руского Керестура закончує други рок на Фармацийним факултету у Новим Садзе. Одмалючка люби природу и природни ствари. Длугши час роздумовала чи би сама могла правиц природну козметику и после одредзеного часу одлучела направиц свой перши продукт, хтори ше єй и удал.

Знанє о природней козметики здобува сама. Виглєдує и учи на интернету, од других искусних людзох, а тиж так ма и квалитетни енциклопедиї о козметики, лїкох и рошлїнох.

– Найвецей знаня упивам зоз тих кнїжкох. Потераз, на факултету зме нє учели нїч о природних препаратох и состойкох, алє ше наздавам же будземе на висших рокох студираня. Закончела сом штредню медицинску школу, напрям тиж так фармация, и вельо того сом научела як ше прави. На факултету ше баржей учи о хемийних свойствох и других состойкох, понеже то баржей заступене у Сербиї. Достава ше знанє о природних свойствох рошлїнох. Шицки нєприємносци цо нам ше зявя на целу то природне зявенє и прето их треба зоз природу и ришиц – гвари Ивона.

Продукти котри Ивона прави шицки на природней бази, а то рижни файти миделкох, невенова крема, гидрантна крема, стик дезодоранси, олєй процив целулита, пахняца соль за купанє, лабело и „шумеча” купка за купанє.

– Вше додавам нови продукти. Плануєм у будучносци правиц продукти хтори лїча скору, природни шампони за власи и маски за твар. Док будзем мац вецей знаня, любела бим правиц лїки на природней бази – толкує вона.

Шицки продукти хтори Ивона прави перше пробує на себе же би видзела яки реакциї цело прави, провадзи яке дїйство ма тот продукт на скори, та аж вец почина правиц и предавац другим. Єй продукти наменєни шицким возростом, за дзеци, жени, хлопох и старши особи. Продукти нєконцентровани и нє маю моцни состойки, так же су наменєни за кажди тип скори.

– Затераз ми тота робота лєм гоби попри факултету. Любела бим кед би ми єдного дня робота була баржей базована на природних стварох зоз цо менєй хемикалиями котри нам лєм чкодза. Сцела бим же би шицки уживали у природи и природних продуктох, же би наша скора и наш орґанизем нє церпели кед хаснуєме даяки продукти хторим нє знаме анї состав зоз хторого су направени. Барз ми мило кед особи задовольни зоз моїм продуктом, то ми дава моци же бим предлужела далєй и була вше лєпша у тим цо робим – визначує Ивона.

Понеже студира на Фармацийним факултету, хтори досц чежки, Ивони ше дакеди нє лєгко зорґанизовац и направиц шицки продукти. Кед є под прициском, правенє продуктох єй помага и опущує ю. За кажди продукт єй треба одредзени час же би го направела, даєдни ше прави швидше, а даєдни помалши. Наприклад, миделка ше после правеня муша ище и сушиц.

– Приємно ме нєсподзивало же кельо людзе купую мойо продукти, односно кельо дзбаю за свою скору и свойо здравє. Дакеди мам тельо продукти направиц же ученє за факултет муши буц з боку. Скорей я була тота хтора хасновала вшелїяки продукти цо приказовали на ТВ рекламох, нєроздумуюци цо ше шицко находзи у тих продуктох. Вше вецей сом учела и напредовала у тим, та сом провадзела же цо ше шицко находзи у продуктох хтори хаснуєме кажди дзень, а то шампони, миделка, стики и видзела яки чкодлїви состойки кладземе на свойо цело. Попри шицким цо хаснуєме звонка за нашу скору и орґанизем, потребне то поробиц и од нука. То подрозумює, занїмац ше зоз спортом, шейтац ше, исц цо вецей до природи, розпатрац и уживац у шицким коло нас. Тиж так важна позитивна енерґия и вода. Цо вецей пиєме води, то наша скора и орґанизем помалши стареє – гвари Ивона.

Свою козметику затераз предавала на вашарох, алє єй продукти вше мож видзиц на Инстаґрам профилу: body_care.ivona, дзе дзечнє одвитує на шицки питаня.

– Любела бим же би єдного дня мойо продукти були у варошу у предавальнї, понеже думам же ше там баржей ценї ручни роботи и людзе вецей купую як у валалє. Обачела сом и же младши баржей ценя природну козметику. Шицко цо правим, затераз постарчим сама направиц, алє ми фамелия и пайташки вше потримовка у тей моєй „авантури” – визначує на концу наша собешеднїца.

