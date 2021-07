РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водици, на нєдзелю 18. юлия будзе отримане стретнуце за фамелиї на тему Фамелия то перша Церква за кажду особу.

Шицки заинтересовани, значи можу и цали фамелиї зоз дзецми, можу ше приявиц нашим шестром Служебнїцом – Михаїли и Авґустини, як и на парохию.

Приявйованє важне пре полудзенок котри будзе приготовени за учашнїкох.

