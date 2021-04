Прияви за еДзецинску заграду од пондзелку и по руски

КУЛА/ВЕРБАС – Прияви дзецох до предшколских установох на порталу еУправи т.є. еДзецинску заградку (еVrtić), од пондзелку 19. априла, годно виполнїц и на руским язику, и тиж вибрац руски язик як наставни язик – дознава Рутенпрес у Служби Националного совоту Руснацох котри таку обецунку достал зоз Министерства просвити, од державней секретарки Анамариї Вичек.

Тото важне за родичох котри дзеци приявюю у општинох Кула и Вербас, т.є. за оддзелєня дзецинских заградкох у Руским Керестуре и Коцуре, а познєйше и у Дюрдьове. У Прияви вибрац руски язик поготов важне у Коцуре, а найбаржей за дзеци до предшколскей ґрупи, бо єй формованє директно завиши од числа заинтересованих дзецох т.є. родичох – потолковaла секретар нашого Совиту Таня Арва Планчак.

Вона тиж достала одвит з Министерства за родичох котри дзеци уж уписали и примушени були вибрац даєден други язик, же таки руски язик як наставни годни вибрац док будзе сам упис до предшколскей установи.

Най здогаднєме, прияви за упис до ПУ Бамби у Кули предлужени по 6. май, а у вербаскей ПУ Бошко Буха тирва по 15. май. У жабельскей предшколскей установи упис почнє аж 25. мая.

