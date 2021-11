Прияви за лицитованє державней жеми по стреду

КУЛА – Лицитованє польопривредней жеми на териториї општини Кула у державней власносци тирваю прейґ онлайн апликациї, а остатнї термин за приявйованє по стреду 1. децембер, найпознєйше до 15 годзин.

Отверанє понукнуцох будзе 9. децембра прейґ апликациї котрей мож приступиц на урядовим интернет боку Управи за польопривредну жем, НА ТИМ ЛИНКУ.

Нєподполни прияви нє буду розпатрани, а з Општини надпоминаю же раз дате понукнуце у апликациї нє годно меняц.

Подробнєйши условия о участвованю у лицитованю и о парцелох котри ше понука мож опатриц на урядовим боку Општини Кула.

