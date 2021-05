Приятельски змаганя вчера одбавели и пионире, и когуцики

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 7. мая, на Ярашу у Руским Керестуре, младши пионире ФК Русин, односно дзеци 5. и 6. класи основней школи, як и когуцики ФК Русин, дзеци возросту од 1. по 4. класу основней школи, одбавели штири приятельски стретнуца процив екипи Младосц зоз Апатину.

Млади фодбалере на Ярашу одбавели даскельо змаганя процив екипи Младосц зоз Апатину, а по словох їх тренерох Зденка Шомодїя, Деяна Йолича и Сания Колошняя, на таких стретнуцох найважнєйше же би дзеци учели бавиц на своїх позицийох, як и же би ше правилно рушали по терену, а резултат у другим плану.

Заш лєм, векшу схопносц и утренираносц на терену указала екипа зоз Апатину, но найблїжей процивнїком по квалитету бависка були пионире у штвартим, остатнїм змаганю, кед у першим полчасу Андрей Чижмар виєдначел резултат на 1:1. У другим полчасу млади Русиновци дакус попущели з енерґию, та з благу предносцу водзели Апатинци.

Нєшка, 8. мая, кадети ФК Русин одбавя свойо пияте коло ярнєй часци Окружней кадетскей лиґи. Русиново бавяче на домашнїм терену одбавя змаганє процив реномираного клубу ФК Раднички зоз Зомбору, а змаганє почнє на 11 годзин тиж на Ярашу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)