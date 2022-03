Приятельски змаганя Русинового подростку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Екипи когуцикох и пионирски екипи Фодбалского клубу Русин з Руского Керестура у Спортскей гали прешлей соботи 19. марца, одбавели приятельски змаганя процив екипох ФК Искра з Коцура, односно ФК Кула з Кули. Лєм наймладша екипа Когуцикох зазначела побиду з 1:0.

Три екипи Когуцикох бавели процив своїх парнякох зоз коцурскей Искри, и екипа наймладших, школярох 1. и 2. класи була и найуспишнєйша, бо капитен Тони Надь зоз барз красним евро-ґолом ришел змаганє на хасен Керестурцох. Од двох старших екипох Когуцикох, екипа бавячох зоз 4. класи страцела од коцурских парнякох з резултатом 4:6, а екипа 3. класи одбавела нєришено 3:3. За змаганя их рихта тренер Сани Колошняї.

Русиново пионирски екипи исти дзень, 19. марца у Спорскей гали тиж одбавели приятельски змаганя, и нє були таки успишни. Екипа младших пионорох, народзених 2010/2011. року страцели зоз 1:3, а старша екипа, школяре шестей и седмей класи, од процивнїка прияли аж 5 ґоли, а нє дали анї єден.

Тренер Керестурцох Деян Йолич гвари же обидва пионирски екипи на тот завод були очкодовани, бо пре хороту и други причини обидва бавели без ґолманох, та и других бавячох.

