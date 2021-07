Приємне за пребуванє, а нє драге

Марийово святилїще Водица, односно єй помоцни обєкт Водицова хижа, хтори ше находза на даскельо километри од валалу, вше вецей постава место хторе атрактивне нє лєм вирнїком з других парохийох, алє и госцом з других местох хтори през цали рок, за рижни нагоди приходза до Керестура, а потребне им змесценє.

З оглядом же анї у валалє, анї у околїску понукнуца за змесценє нєт, а за тим єст окремна потреба под час рижних манифестацийох, фестивалох або вирских сходох, члени Церковного одбору и други валалски подприємства и институциї препознали вредносц того обєкту, хтори на хасен цалого валалу, а зоз потримовку локалней самоуправи робя на подзвигованю стандардох змесценя у тим обєкту.

– Мали зме потераз велїх вирнїкох з других парохийох, алє и рижних госцох и зоз иножемства и зоз других местох зоз Сербиї хторим требало ноцованє у Водицовей хижи, и барз були задовольни. Под час Водицового кампу, хтори будзе отримани 6. авґуста, вигосциме велї дзеци и младих, а потим о два тижнї ту и „Днї паприґи” кед нам приходза огньогасци зоз Пожеґи хтори ше побратимели зоз нашима огньогасцами. Кажде хто придзе одушевени яки там мир и яка приємна атмосфера – приповеда член Церковного одбору Владо Пештика.

Обєкт за змесценє ма капацитет за 20 особи, ма 6 просториї, кухню, купатило, туши, а шицко за символични пенєж.

– Тот обєкт за змесценє ма шейсц просториї, три долу и три горе, долу ше находзи и кухня, и ма капацитет за 20 особи. Кажда посцель ма свою посцелїну, кухня ма тиж потребни прибор, єден туш єст у будинку, а два вонка. Кед зме куповали посцелїну, комплет посцелїни коштал 3 000 динари по кавчу, а нам требало 20 таки пакети. Но, кед тот чловек з Вербасу дознал за цо нам поребна посцелїна, дал нам шицко вельо туньше. Тиж и ормани нам подаровали дзепоєдни людзе. – гвари Пештика, и наглашує же фиксна цена за змесценє нєт, дава хто кельо сце.

– Цена змесценя нам нє одредзена, охабяю нам людзе хто кельо дума же треба. Людзе себе єдзенє муша обезепчиц сами, ми даваме лєм кавчи, посцелїну и хаснованє купатила и кухнї, та прето то и минимални цени. Поведзме, тераз нєдавно кед орґанизоване Стретнуце за фамелиї, дзе участвовали коло 40 особи, зоз тих пенєжох хтори зме достали од змесценя у Водици, нормално, виплацели зме помоц хтору зме мали того дня и материял хтори ше потрошело, а звишок пенєжох зме вихасновали за купованє уцицовача, хтори зме потим подаровали „Белавей птици” у Кули – потолковал Пештика.

На початку рока, у фебруару, на Водицовей хижи поставени шейсц нови ПВЦ облаки, прешлого року поставена водоводна мрежа по Водицу, посипани асфалт опрез Водици, а нєдавно и обновени мебель у обєкту за змесценє. У тих роботох, вельку помоц указує и локална самоуправа.

– Попри поставяня облакох, и вибудови водоводней мрежи, того року нам предсидатель општини Кула Дамян Милянич дал ище 300 000 динари за поставянє комплетней изолациї. За тоту наменку Церковни одбор додал ище свойо 90 000 динари, а коло финансийох и конкурсох нам вельо помага Владко Варґа. Вшелїяк, вельку помоц доставаме и од предсидателя општини Кула, и маме наисце добре сотруднїцтво. И сам кед бул у нащиви нашей Водици, припознал же нє знал же у його општини єст таке красне и мирне место за одпочивок – гвари Владо и наявює же би роботи на изолациї помоцного обєкту требали почац уж у септембру.

