ШИД – Предсидатель општини Зоран Семенович зоз сотруднїками вчера приял дзеци зоз Здруженя за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом (МНРО), предсидательку здруженя Душанку Пестелек и волонтерох.

Семенович вєдно з дзецми рихтал бадняки и подзелєл им пакецики, а попри тим, дзекуюци сотруднїцтве зоз Националним парком „Фрушка гора”, представнїки локалней самоуправи гражданом дзелєли бадняки.

