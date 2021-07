Приєм за найлєпших з руского язика

КУЛА – Предсидатель Oпштини Дамян Милянич вчера приял два школярки ОШ Петро Кузмяк – Андреу Надь зоз осмей и Емину Бики зоз седмей класи, котри кажда у своєй катеґориї завжали перше место на Републичним змаганю з руского язика и язичней култури.

Предсидатель Милянич визначел же тих дньох Општина пририхтала приєми за школярох ґенерациї и других найлєпших школярох и студентох на рижних змаганьох и зоз тим потримує и визначує їх труд и роботу, як и наставнїкох котри их пририхтовали и так мотивує и других.

За приєм и подаровани таблет рахункари подзековали обидва школярки, наставнїца Тамара Хома, як и директорка Наталия Будински, а присутна була и наставнїца Каролина Джуджар.

