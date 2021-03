Приєм за одликованого полицая Килибарду

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич вчера приял полицая Николу Килибарду, хтори на Дзень уставносци одликовани зоз Стриберну медалю за шмелосц Милош Обилич, за указану винїмкову шмелосц и дїло особного геройства.

Шветочни приєм Килибардови пририхтани прето же як полицийни службенїк Полицийскей управи Нови Сад, 23. априла прешлого року, вєдно з колеґом, виратовал мацер и штверо дзеци фамелиї Хромиш зоз Вербасу, зоз огня котри залапел їх обисце. Потим як их виратовали, полицає ше врацели до запалєней хижи и виратовали и оца фамелиї хтори лєжал замлєти. Шмели полицає тиж евакуовали два фамелиї зоз сушедних хижох хтори були загрожени зоз огньом.

На шветочним приєму при предсидательови Општини Кула Килибарда подзековал и визначел же вельке кед єст людзох хтори видза и наградзую прави ствари.

Предсидатель Милянич наглашел же Општина потримує и наградзує своїх гражданох хтори ше визначую з резултатами у шицких обласцох, од образованя, спорта по винїмково дїла у роботи. Вон Килибардови подаровал и пригодни дарунок – икону Билого Ангела.

