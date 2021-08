Приєм за першокласнїкох у ОШ Петро Кузмяк

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи Петро Кузмяк вчера бул шветочни приєм за 30 малих школярох першей класи и їх родичох хтори пририхтани у школским голу.

Привитала их директорка Наталия Будински и наглашела прецо тот дзень хтори буду навики паметац, а потим и їх учительки Славка Гайдук и Верунка Медєши.

Пригодну програму виведли школяре пиятей класи, а у мено Општини Кула щешлїви початок школованя першокласнїком повинчовал и предсидатель Општини Дамян Милянич котри бул присутни зоз сотруднїками.

Вон познєйше у учальньох шицким школяром придал на дарунок школски прибор цо Општина того школского року дарує шершокласнїком у цалей општини.

Наютре, 1. септембра, перши наставни дзень од 8 годзин у новим школским 2021/22. року, за шицких кузмяковцох и основней и штреднєй Школи, а тиж на 8 годзин будзе привит першей класи штредньошколцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)