КУЛА – У шветочней сали СО Кула предсидатель Општини Дамян Милянич, вчера 29. юния, пририхтал приєм за школярох ґенерациї основних и штреднїх школох, и як уж традиция, подзелєл им лаптоп рахункари. Нови дарунки од того року то кнїжки, дарунок Народней библиотеки Кула и Кул-карточки за безплатне членство у нєй, безплатни уход на базен у Червинки, як и провадзенє културних и спортских подїйох на териториї oпштини Кула.

Школяре ґенерациї Ґлориян Штранґар у ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, Йован Андєлич у сивецкей школи, Иґор Паїчич у Школи за основне музичне образованє, Милан Томич у кулскей ОШ „Иса Баїч”, Альоша Пинтерич у „Петефи бриґада”, Ана Бєлич у липарскей школи, Срна Батинич у червинскей. Анастазия Козар школярка ґенерациї у Ґимназиї Петро Кузмяк, Никола Иван у Економско-тарґовецкей, а Дуня Алексич у Штреднєй технїчней у Кули. Того року нє преглашени тоти припознаня у крущичскей основней школи и у Штреднєй фаховей у Червинки понеже нїхто од школярох нє виполнєл утвердзени критериюми за школqра ґенерациї.

Школярох привитал и повинчовал им предсидатель Милянич, и визначел же локална самоуправа на таки способ сце визначиц тоти окремни дзеци. За дарунки у мено наградзених школярох подзековали Милана Томич и Никола Иван.

На приєму були присутни и родичи школярох, представителє школох и найвисши представитєлє локалней самоуправи и Народней библиотеки.

