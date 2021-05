Приєм у општини за  добродзечних давательох креви

ШИД – З нагоди Националного дня добродзечних давательох креви, предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович вчера приял делеґацию Червеного крижу Шид, односно добродзечних давательох.

Стаменкович, хтори и сам даватель креви, присутним давательом подзековал на їх гуманосци же ратую животи и поволал же би тоту гуманосц пренєсли и на млади ґенерациї.

Секретарка Червеного крижу Йована Вуксан визначела же ше рочнє орґанизую 20 акциї даваня креви и просеково мешачно обезпечи коло 100 єдинки креви, а штири одсто жительох општини даваю крев.

Медзи давателями були присутни ветеранє браца Папуґа, Ириней хтори 117 раз дал крев и Ромко, хтори и секретар СО Шид, хтори крев дал 110 раз.

