Приєм школярох з нагоди Дзецинского тижня

ВЕРБАС – Предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич, вєдно зоз сотруднїками, приял школярох шицких основних и стреднїх школох з нагоди Дзецинского тижня, а на приєму були и под`защитни Здруженя за помоц МНРО „Хижка”.

Роєвич у розгварки зоз школярами визначел же Дзецински тидзень окремна нагода за промовованє правох дзецох и младих, як и за афирмацию їх потребох и улоги у дружтву.

Школяре котри нащивели локалну самоуправу вихасновали нагоду и домашнїм подаровали рижни ручни роботи котри настали през школску роботу, а представели и числени активносци котри запровадзую у Дзецинским тижню.

Предсидатель Општини на кратко придал шицким представнїком школох и других установох и здруженьох свою функцию и замодлєл их най з тей новей позициї предложа цо би требало зробиц у обєктох з котрих приходза.

На приєму була и заменїца предсидателя Тияна Алексич, помоцнїца предсидателя Општини за образованє и културу Мария Милинич, член општинскей ради задлужени за обласц спорта и младежи Срдян Станич и руководитель Оддзелєня за дружтвени дїялносци Мира Недич.

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