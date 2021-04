Пробни закончуюци испити

БЕОҐРАД – Пробни Закончуюци испит за школярох осмих класох будзе отримани на пияток и соботу, 9. и 10. априла, у шицких школох на териториї Републики Сербиї.

На пияток ше будзе пополньовац тест зоз математики, а на соботу тест зоз сербского, односно мацеринского язика и комбиновани тест.

Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою сообщело же ше испити отримаю у школох по точно утвердзених правилох.

Єдно з нїх же у ґрупох нє шме буц вецей як 15 школярох, а обовязне и почитовац шицки епидемиолоґийни мири.

Закончуюци испит за маломатурантох заказани за 23., 24. и 25. юний, а упис до штреднїх школох би мал буц у подполносци окончени онлайн, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)