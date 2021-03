Пробни закончуюци испит будзе о два тижнї

ДЮРДЬОВ – Пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию перши пробни Закончуюци испит за малих матурантох у основних школох у нашей держави, место того пиятку и соботи, будзе отримани 9. и 10. априла.

Основна школа „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове и того школского року орґанизовала пририхтованя за покладанє Закончуюцого испиту. Пририхтованя ше отримую з вецей предметох, у складзе зоз предписанима епидемиолоґийнима мирами.

У тим школским року у дюрдьовскей Школи єст пейдзешат шейсц маломатурантох зоз штирох оддзелєньох, од того дзевецеро школяре у руским оддзелєню котри буду покладац руски язик як мацерински. З тей ґенерациї, тройо маломатуранти Закончуюци испит буду покладац по ИОП, односно по индивидуалней образовней програми.

Закончуюци испит за маломатурантох за тераз заказани за 23., 24. и 25. юни, а упис до штреднїх школох би мал буц у подполносци окончени онлайн.

