Провадзице „Survivor”?

Я боме гей. Хто ме позна, може подумац же сом „пукнул”, лєбо ше питац цо ми ше случело, понеже сом цали живот бул процивнїк, могло би ше повесц плювач по риалитийох, алє ниа, ту сом дзе сом. Елем, нє будзем толковац чом и як сом почал патриц, будзе випатрац же ше правдам и же глєдам вигварки, так же идзем скоро такой на тему, а тема – людзе и одношеня медзи нїма.

Скоро такой прето же мушим направиц мали увод за гевтих хтори нє провадза тот сериял. Значи, два ґрупи, у каждей дзешец людзе. Ґрупи, односно як их волаю, племена, ше змагаю медзи собу за рижни награди, а два раз тижньово то племенски имунитет. Важна ствар, понеже зоз тим имунитетом, вашо племе нє вибера особу хтора ше зоз другу вибрану особу бори же би остала у риалитию. Хто страци, пакує куфри и идзе дому. И гей, жию у джунґли, шпя шицки вєдно, цо и як єдза дакус компликоване, алє сущносц у тим же су углавним гладни. Ето, углавним то вам то, можебуц идзе питанє чом би то було интересантне гоч кому?

Нє мам поняце за других, алє мнє прето же, под єден, видзице же нє победзує вше найлєпши, найсхопнєйши, найуспишнєйши. Нєт правди, так най повем, алє зато єст вельо приклади того цо зме и яки зме. Наприклад, єдно племе ма декларативну политику же будзе вируцовац бавячох хтори найслабши. Реална политика им же вируцую особи хтори ше векшини, лєпше повесц, найдоминантнєйшим, нє пача. Як и у каждей ґрупи и ту ше швидко видвоєли алфи, перши круг коло нїх и индивидуалци, так же перше вируцени гевти „иритантни”, єдноставно одскаковали од векшини, а нє сцели буц цихо. Вец даскельо раз була номинована дзивка хтора вообще нє найслабша, алє ше очиглядно анї вона нє уклопює до формох векшини. Вона обстала, часточно и прето же єй процивнїки у дуелох нароком одуставали од борби процив нєй. А друге племе ма лоґику же вируцує гевтих хтори пришли остатнї, понеже им ше з часу на час придружую нови члени. И гоч яки сце добри, схопни, успишни, вироятно ше од вас одрекню прето же сце остатнї сцигли. И то ми идиотска тактика, алє є лєпша од одлуки того племена же би у єдней хвильки жени почали вируцовац хлопох. И номиновали найуспишнєйшого бавяча. Вон победзел у дуелу, врацел ше, правила пременєни и тераз номиновни можу буц лєм жени. И цо вони поробели? Номиновали найуспишнєйшу жену.

Знаце гевту „чловек чловекови вовк”? Е, то вам Survivor. Анї алфа наймоцнєйша, найуспишнєйша особа, анї декларативни правила коло хторих ше шицки порадзели нє важа. Окрем того, „виша сила” вам може пременїц правила по хторих ваша заєднїца функционує, а право и правда, як вше и було, нє исте, а правда нє победзує ултимативно. А нє победзує анї дахто хто найсхопшнєйши, найуспишнєйши, найлєпши. Як и у живоце, и у тим риалитию вироятно нє победзи найсхопнєйша особа, алє гевта хтора „укапирала” бависко и хтора го найлєпше одбави. Як и у живоце.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)