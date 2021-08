КОЦУР – Всоботу пополадню, 7. авґуста, отримани провадзаци програми тогорочней манифестациї жридловей фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва” у Коцуре. пред святочну програму котра отримана у Доме култури.

Перша часц програми другого дня „Коцурскей жатви” почала зоз дефилеом фолклорних ансамблох у центру валала, а предводзели дзивки зоз КУД „Жатва” котри були пооблєкани до руского, сербского и мадярского облєчива, представяюци народи хтори жию у Коцуре. Предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали привитала шицких госцох и присутних нащивительох, а шлїдзело и традицийне уручованє хлєба на Площи опрез Основней школи „Братство єдинство”. Хлєб котри упечени зоз нового жита, визначела Малийова, з тей нагоди придала заменїкови предсидателя Совиту Месней заєднїци Коцур Стеванови Самочетови и заменїци предсидателя Општини Вербас Тияни Алексич.

По законченю дефилеа и придаваню хлєба, присутни валалчанє и госци могли уживац у танцох дзецинского фолклорного ансамблу коцурского КУД ,,Завичайне врело”.

У предлуженю програми, у сали коцурскей Основней школи було отверанє етно столох на котрих були представени найсмачнєйши сладки и слани лакотки. Актив женох КУД „Жатва”, вєдно зоз численима женами з валалу, за тоту манифестацию приготовели рижни смачни єдла, а госци и нащивителє уживали у коштованю лакоткох зоз богатих етно столох.

