Програму годно провадзиц онлайн и на Радио-телевизиї Войводини

НОВИ САД – Тогорочне Шветочне означованє Националного швета Руснацох, 14. по шоре, будзе означене у новим формату у складзе зоз хвилькову епидемиолоґийну ситуацию.

З потримовку Националного совиту рускей националней меншини, програми на руским язику Радио-телевизиї Войводини и Парохиї св. апостолох Петра и Павла праве на нєдзелю, 17. януара, будзе емитована окремна програма пошвецена тому нашому швету.

Цалу програму годно провадзиц онлайн, уж на 18 годзин будзе Благодарна служба Божа котру годно провадзиц на фейсбук бокох Парохиї св. апостолох Петра и Павла и Заводу за културу войводянских Руснацох.

На 19 годзин будзе емитовани прилог о Руснацох у Новим Садзе и найлєпши наступи на Централних преславох на фейсбук, ют’юб и инстаґрам бокох Заводу за културу войводянских Руснацох.

На другей програми Радио-телевизиї Войводини за 20 годзин пририхтана емисия о Руснацох у Новим Садзе, а будзе емитована и скрацена верзия найлєпших наступох, док на габох Радия НС3 (100MHz) – авдио прегляд найлєпших наступох зоз прешлих Централних преславох.

Понеже Централна шветочносц мала буц отримана у Новим Садзе, пририхтана програма патрачох одведзе до єдинственого шпациру праве по тим месце и представи найзначнєйши точки повязаносци зоз Руснацми: нашо значни институциї, места, подїї и особи.

Националне швето Руснацох у Сербиї орґанизує Завод за културу войводянских Руснацох, з потримовку Националного совиту рускей националней меншини, Радио-телевизиї Войводини и Парохиї святих апостолох Петра и Павла.

