Продукованє пресади парадичох

Kвалитетно випродукована пресада условиє за успишне пестованє желєняви, як на отвореним, так и у пластенїкох.

Фамелия Такач з Дюрдьова уж роками продукує пресаду парадичох, огуркох и бундавкох. З роботу ше почина концом януара, початком фебруара. Теди ше полня мещки и контейнери зоз гумусом, а то фамелийна робота хтора ше роби по конєц фебруара.

КВАЛИТЕТ НА ПЕРШИМ МЕСЦЕ

– Важне же би нашенє з хторого ше достава пресада було квалитетне, же би мало високи процент ключкацосци, як и високи процент енерґиї ключканя и то важне за успих цалей продукциї, квалитет плодох и заробок. Нашенє муши буц дезинфиковане же би ше зопарло зявйованє рижних патоґенох у познєйших стадиюмох розвою рошлїни – гварел наш собешеднїк Мирослав Такач.

Простор у хторим ше пестує пресада треба же би мал добри климатски условия и прето нєобходне же пластенїк цо частейше луфтирац же би рошлїни нє були ценки и високи, а самим тим и слаби. Оптимална температура за продукованє пресади парадичи од штернац по двацец два ступнї.

Того року Такачово маю коло двацец тисячи кореньчки пресади, а як наш собешеднїк гутори, роботи єст надосц. Дньово ше роби коло пейц-шейсц годзини. Кажди вечар ше пресада залїва по два годзини. Вода нє шме буц жимна, та ше и вона муши зогривац.

УКЛАДАНЯ ВЕКШИ ЯК ПРЕШЛОГО РОКУ

Шицок репроматериял подрагшел од двацец по трицец одсто, а тиж так и цена нашеня подрагшела. Пре векши укладаня и цена пресади драгша, алє кед ше шицко поздава и пооднїма, исто видзе як и прешлих рокох.

Остатнї роки продукованє пресади провадзене з велїма почежкосцами, прето же ше углавним случує же мрази єст аж и по конєц априла, як цо було и того року, та досц пресади препадло. Праве прето треба дзешец-двацец одсто пресади вецей посадзиц.

Пласман роками обезбечени, а понеже з квалитетом правдаю обчекованя купцох, за тарґовище ше нє боя анї того року.

– Найвецей ше глєда парадичи. Огурки и бундавки купци слабше купую, то купую тельо же би мали за себе. Пресаду предаваме дома, алє предаваме ю и по пияцох – у Дюрдьове, Жаблю и Шайкашу. Син предава и у Новим Садзе на Найлон пияцу. Ношел сом пресаду и до Чуроґу и до Степановичева. Людзе задовольни з квалитетом пресади и як ше у народзе гутори, добри глас ше далєко чує – закончує нашу розварку Мирослав.

