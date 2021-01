Продукция курчатох то одвичательна робота

Єдна зоз векших фармох курчатох у Дюрдьове то праве Дудашова фарма котра ма длугу традицию од 1983. року, а до тей велькей и одвичательней роботи уключена цала фамелия.

Як випатрало хованє курчатох пред трицец роками, а як випатра нєшка и зоз якима проблемами ше стретаю живинаре, потолковала нам Вера Дудашова зоз Дюрдьова.

– Хованє курчатох то барз одвичательна и чувствительна продукция. Вимага вельо часу, роботи, одреканя и ризик. Каждого року зме мали од осем до дзешец тисячи матични курчата, а того року кус менєй. Курчата зме углавном предавали меншим польопривредним апатиком або фармером, а нєшка то цалком иншака приповедка. Як пришло ґлобалне тарґовище, тераз ше зоз предаваньом и карменьом курчатох занїмаю лєм фабрики статковей поживи, цо цалком нє лоґичне. Вони превжали монопол, а нам остало лєм же би зме ше ґу нїм прилагодзовали и же бизме им предавали нашо курчата. През цали рок нам ше вилягую єднодньово курчата, а тераз зме зменшали капацитет за 40-50 одсто, пре епидемиолоґийну ситуацию – приповеда Вера.

Як цо на шицких корона вирус неґативно плївовал, так и на живинарох.

– Тарґовище и потреба за месом ше нагло зменшала. Месо престали брац ресторани, готели, нє було свадзби, вешеля, нє робели школи, алє то нє лєм у нас, така ситуация у цалим швеце и реґиону, та зме поцешенши же зме нє єдини – гвари Вера.

Окрем малей цени, єст ище єден проблем зоз котрим ше стретаю нє лєм живинаре, алє и велї други – статкаре, землєдїлци и овоцаре, а то нєдостаток роботней моци. Велї людзе нашли роботи у фабрикох и наисце вельки проблем найсц роботну моц котра би робела на отримованю и окончованю каждодньових роботох на фарми – гвари Вера.

ЦЕНА НЄСТАБИЛНА

– Цена курчатох нєстабилна. Поведзме, пред двома, трома мешацами цена курчеца була 130-140 динари, а тераз є од 60 по 70 динари. Кед кукурица и концентрована пожива подрагшела, цена курчатох барз спадла. Шицки у вельким проблему. У нєшкайшим чаше нєт людзох котри сами купую, кармя и предаваю курчата. То шицко робя лєм вельки фабрики статковей поживи, бо то огромни системи. Дакеди було 3,1 курче за килу живей ваги меса, або 3 кили концентрату за килу живей ваги меса. Медзитим, каждого року ше тото число зменшовало та так нєшка то 2,7 кили концентрату и 2,8 курчата за килу живей ваги, цо значи же цену диктираю лєм вельки фабрики. У тей хвильки, догварена рочна цена єдного малого курчеца виноши коло 40 динари.

ВЕЛЬКА ИНКУБАТОРСКА СТАНЇЦА

– Ми на нашей фарми маме и вельку инкубаторску станїцу котру зме направели пред трецец роками. Єй капацитет тристо тисячи вайца, а вон ше рахує на таки способ же нам ше тижньово можу вилягнуц двасто тисячи курчата и, мушим повесц, же зме нїґда нє робели зоз полним капацитетом. У нашей фарми маме два обєкти дзе станю по петнац тисячи курчата, єден зоз шейсц тисячи курчатми и єдну вельку инкубаторску станїцу. Робиме 365 днї у року, за нас нєт одпочивку, уключена цала фамелия, и нє поносуєме ше, бо ше од роботи нє боїме. Уж длуго зме у тей продукциї и будземе ше и надалєй намагац затримац квалитет, а наздаваме ше же буду и часи лєпши – закончує приповедку о своєй фарми Вера Дудаш.

