Промотивни спот Дому школярох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” тих дньох на своїм Ют’юб каналу обявела промотивни спот о Доме школярох.

У споту приказани єден каждодоньови дзень школярох, дати акцент на тото же ше у єдним будинку находзи школа, дом и терпезария, а визначени и рижни можлївосци як препровадзиц шлєбодни час.

У Доме школярох воспитаче дзечнє орґанизую рижни роботнї, школяре маю нагоду рекреирац ше у терховнї котра тиж у школским будинку, а можу ходзиц и на рижни секциї.

Промотивни спот о керестурским Доме школярох мож одпатриц НА ТИМ ЛИНКУ.

